Густое варенье за 10 минут — это реально: готовлю с семенами чиа и без сахара. Настоящая витаминная бомба

Нет времени стоять у плиты? Это варенье готовится буквально за 10 минут, а потом просто настаивается в холодильнике. Современный подход к традиционным заготовкам. Секрет идеальной консистенции — в семенах чиа. Они естественным образом загущают варенье без желатина и крахмала, создавая нежную желеобразную текстуру.

Для варенья мне понадобится: свежая облепиха (250 г), семена чиа (2 ст. л.), подсластитель по вкусу (мед, эритрит или кленовый сироп).

Облепиху тщательно перебираю, промываю и обсушиваю. Измельчаю ягоды блендером до состояния пюре. Если хотите получить однородную текстуру без косточек — протираю массу через сито. В полученное пюре добавляю подсластитель. Количество регулирую по вкусу: облепиха очень кислая, поэтому обычно нужно 3-4 столовые ложки меда или эквивалент другого подсластителя. Добавляю семена чиа и тщательно перемешиваю. Оставляю смесь при комнатной температуре на 30 минут, затем еще раз перемешиваю и перекладываю в чистую банку. Убираю в холодильник на 4-6 часов (или на ночь). За это время семена чиа набухнут и превратят жидкое пюре в густое желеобразное варенье. Храню в холодильнике до 2 недель. Подаю к тостам, творогу или просто как витаминную добавку к чаю.

