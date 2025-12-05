Пирог на кефире с вареньем — нежная выпечка к чаю за 10 минут: делюсь рецептом от бабушки

Пирог на кефире с вареньем — нежная выпечка к чаю за 10 минут: делюсь рецептом от бабушки

Этот пирог пахнет детством и уютом! Простое тесто на кефире и ложка любимого варенья создают ту самую домашнюю выпечку, от которой невозможно оторваться.

В глубокой миске смешиваю 300 мл кефира, 150 мл растительного масла, 150 г сахара, 2 яйца, щепотку соли и ванилин по вкусу. Взбиваю венчиком до однородности. Просеиваю 350 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и постепенно ввожу в жидкую смесь, аккуратно перемешивая до исчезновения комочков. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Выливаю половину теста в смазанную маслом форму, сверху равномерно распределяю варенье по вкусу и заливаю оставшимся тестом. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки.

