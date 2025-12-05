ТИЭФ'25
Пирог на кефире с вареньем — нежная выпечка к чаю за 10 минут: делюсь рецептом от бабушки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот пирог пахнет детством и уютом! Простое тесто на кефире и ложка любимого варенья создают ту самую домашнюю выпечку, от которой невозможно оторваться.

В глубокой миске смешиваю 300 мл кефира, 150 мл растительного масла, 150 г сахара, 2 яйца, щепотку соли и ванилин по вкусу. Взбиваю венчиком до однородности. Просеиваю 350 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и постепенно ввожу в жидкую смесь, аккуратно перемешивая до исчезновения комочков. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Выливаю половину теста в смазанную маслом форму, сверху равномерно распределяю варенье по вкусу и заливаю оставшимся тестом. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Маскарпоне-пирог — мой топ нежности среди десертов: вот что значит реально тает во рту
Неужели ни разу не готовили манник? Сохраняйте простой рецепт сливочного пирога — невероятно мягкого и вкусного
Никаких больше зраз и котлет. Мой рецепт с соусом баже: курица, запеченная по-грузински, с хрустящей корочкой
Куриные шашлычки, запеченные с рисом в духовке: полноценное горячее в одном противне
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

