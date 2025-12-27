Новый год — 2026
Пирог, который наполняет дом теплом: готовлю с сочной вишней, мягким инжиром на песочном тесте

Аромат этого пирога, пекущегося в духовке, — это само тепло и уют. Простое песочное тесто, сочные ягоды и фрукты, немного сахара и масла — набор минимальный, но результат получается по-настоящему праздничным, нарядным и душевным.

Для теста смешиваю просеянную муку (350 г) с сахаром (50 г) и щепоткой соли. Добавляю холодное сливочное масло (180 г), нарезанное кубиками, и растираю пальцами или рублю ножом в крошку. Постепенно вливаю холодную воду (100 мл) и быстро замешиваю гладкое тесто. Формирую шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник минимум на 30 минут. Для начинки свежую или размороженную вишню (350 г) смешиваю с сахаром (50 г) и кукурузным крахмалом (30 г). Свежий инжир (3–4 шт.) нарезаю дольками.

Охлажденное тесто раскатываю в пласт и выкладываю в форму, формируя бортики. Равномерно распределяю вишню, сверху выкладываю дольки инжира. Начинку сбрызгиваю растопленным сливочным маслом (30 г). Отправляю пирог в разогретую до 180°C духовку на 40-50 минут, пока тесто не зарумянится, а начинка не станет сочной и густой. Даю пирогу полностью остыть в форме перед подачей.

