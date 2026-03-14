Нежный бархатный суп из цветной капусты: простой рецепт первого блюда, которое вкуснее привычных щей

Иногда хочется приготовить на первое что-то новое, но без сложных ингредиентов и долгой возни на кухне. В таком случае выручает бархатный суп из цветной капусты — нежный, ароматный и очень домашний. Благодаря сливкам и овощам он получается мягким на вкус и напоминает блюдо из хорошего ресторана.
Ингредиенты:
- цветная капуста — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- корень петрушки или сельдерея — 1 шт.;
- картофель — 1 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сливки 10% — 200 мл;
- сливочное масло — 10 г;
- соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление
Готовится суп прямо в одной кастрюле, что особенно удобно. Сначала на растительном масле слегка обжарьте нарезанный лук, натертую морковь и корень петрушки или сельдерея до мягкости. Затем добавьте нарезанный кубиками картофель, залейте водой так, чтобы она покрыла овощи, и варите под крышкой.
Разделите цветную капусту на соцветия и отправьте в кастрюлю. Когда овощи станут мягкими, влейте сливки, добавьте сливочное масло, соль и перец. Доведите суп до готовности, а затем измельчите его погружным блендером — получится нежный крем-суп. Подавайте горячим, при желании дополнив домашними сухариками. Такой суп обычно съедают до последней ложки.
