Удивительная закуска из свиной рульки — готовлю шедевр в кастрюле: ароматное мясо к Новому году

Если вы ищете достойное, сытное и очень эффектное украшение для новогодней мясной тарелки, этот рулет — безусловный фаворит. Его аппетитный вид в разрезе и насыщенный, чистый вкус высококачественного мяса не оставят равнодушными даже самых взыскательных гурманов.

Свиную рульку (около 1–1,5 кг) тщательно промываю. Закладываю ее в большую кастрюлю, заливаю холодной водой так, чтобы она полностью покрывала мясо. Довожу до кипения, снимаю пену. Добавляю соль, 5–7 горошин черного перца и 2–3 лавровых листа. Убавляю огонь до минимального и варю рульку под крышкой 2,5–3 часа до полной мягкости (мясо должно легко отделяться от кости). За 30 минут до конца варки добавляю в бульон половинку моркови и луковицы для аромата. Готовую рульку вынимаю, даю остыть. Затем отделяю мясо от кости и шкурки. Мясо измельчаю ножом или пропускаю через мясорубку с крупной решеткой. В полученный фарш добавляю три измельченных зубчика чеснока и 3–4 столовые ложки процеженного бульона, в котором варилось мясо, для сочности. Тщательно вымешиваю. На пищевую пленку выкладываю мясную массу и формирую плотный, тугой рулет, закручивая его как конфету. Убираю сверток в холодильник минимум на 6–8 часов, а лучше на ночь. Перед подачей снимаю пленку и нарезаю острым ножом на тонкие ломтики.

