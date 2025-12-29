Горячее на Новый год: мясные гнёзда с картошкой и грибами — просто и празднично

Это блюдо я смело называю новогодним хитом. Сочные мясные гнёзда с ароматной начинкой выглядят эффектно, готовятся без сложных шагов и отлично заменяют классические котлеты. Секрет нежности — тёртый картофель прямо в фарше, а помидор в начинке добавляет сочность и яркий вкус. На праздничном столе такие гнёзда всегда собирают комплименты.

Ингредиенты: фарш (говядина + свинина или любой по вкусу) — 800 г, яйцо — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., картофель — 1 средний клубень, соль — по вкусу, копчёная паприка — по вкусу, сухой чеснок — по вкусу, шампиньоны — 300 г, помидор — 1–2 шт., растительное масло — для жарки, тёртый сыр — 100 г, лёгкий майонез или греческий йогурт с горчицей — по 1 ч. л. на каждое гнездо, укроп и зёрна граната — для подачи.

Приготовление: в фарш добавьте яйцо, мелко нарезанный лук, тёртый на мелкой тёрке картофель и специи, тщательно перемешайте и хорошо отбейте массу, чтобы она стала плотной и сочной. Сформируйте крупные шарики и сделайте в каждом углубление стаканом или ложкой. Грибы нарежьте и обжарьте на растительном масле до испарения жидкости. Помидоры нарежьте мелким кубиком. В углубления выложите грибы, сверху добавьте помидор, смажьте майонезом или йогуртом и посыпьте тёртым сыром. Запекайте при 180 °C около 30 минут до румяной корочки. Перед подачей украсьте укропом и зёрнами граната.

