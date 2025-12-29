Быстрый посол скумбрии и сельди кусочками — солим 30-го, подаём 31-го с картошечкой

Этот способ — настоящая палочка-выручалочка перед праздниками. Минимум возни, идеальный результат и тот самый вкус «как надо». Скумбрия получается пряной, плотной, не разваливается и отлично хранится в рассоле. А главное — по этому же рецепту можно солить и селёдку. Я всегда делаю так: вечером солю, а на следующий день уже подаю с горячей картошкой. Удобно, быстро и очень по-домашнему.

Ингредиенты: скумбрия — 2 шт. (около 800 г). Для рассола: вода — 500 мл, лавровый лист — 2–3 шт., чёрный перец горошком — 1 ч. л., душистый перец горошком — 2–3 шт., морская соль — 2 ст. л., сахар — 1 ч. л.

Как готовить: рыбу слегка подморозьте — так её проще и быстрее разделывать. Срежьте головы, удалите внутренности, хорошо промойте и нарежьте скумбрию поперёк аккуратными кусочками. Плотно уложите рыбу в банку. Отдельно вскипятите воду с солью, сахаром и специями, затем полностью остудите рассол. Залейте рыбу холодным рассолом, закройте крышкой и уберите в холодильник. Уже через 12–15 часов скумбрию можно есть. Если постоит дольше, она станет чуть солонее, но не пересолится. Полезно знать: храните рыбу только в рассоле и только в холодильнике не более 5–7 дней. Очень удобно — открыли банку, взяли нужное количество, остальное спокойно ждёт своего часа.

