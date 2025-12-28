Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 12:05

Топ-3 закуски из СССР, которые выручают до сих пор — готовим на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Есть закуски, проверенные не модой, а временем. В эпоху СССР умели накрывать стол просто, быстро и с душой — без изысков, но так, чтобы было вкусно и сытно. И что самое удивительное: эти закуски до сих пор отлично смотрятся на новогоднем столе и разлетаются первыми.

1. Фаршированные яйца. Настоящая классика, которую готовили практически в каждом доме. Варёные яйца разрезали пополам, желтки смешивали с плавленым сыром, шпротами или майонезом — и начиняли обратно в белки. Просто, бюджетно и всегда беспроигрышно. Отличная закуска «на один укус», которая нравится всем поколениям.

2. Соленья. Без них не обходился ни один праздник. Маринованные огурцы и помидоры, квашеная капуста, иногда — грибочки. Это была самая доступная и универсальная закуска, которая идеально подходила и к горячему, и к напиткам. Сегодня соленья снова в тренде — как уютный привет из детства. Если сами не солите, на выручку придут бабушка или мама со своими запасами.

3. Помидоры с сыром и чесноком. Лёгкая, ароматная и невероятно вкусная закуска. Сочные помидоры, тёртый сыр и чеснок с майонезом — сочетание, которое не нуждается в рекламе. Готовится за минуты, а исчезает со стола ещё быстрее. Кстати, если добавить яйцо, получится еще вкуснее.

Эти закуски — доказательство того, что для праздничного стола не всегда нужны сложные рецепты. Иногда именно простота и знакомый вкус делают Новый год по-настоящему тёплым.

Ранее мы делились рецептом классического крабового салата с рисом. Тот, который всегда съедают первым.

Проверено редакцией
закуски
СССР
соленья
Новый год
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла актриса Брижит Бардо
Известная теннисистка впервые поделилась фото своего новорожденного
На Востряковском кладбище началось прощание с Иреной Лесневской
Названы «продлевающие страдания» методы борьбы с похмельем
Магнитные бури сегодня, 28 декабря: что завтра, нарушения сна, давление
Авария с вылетевшим в кювет автобусом унесла жизни четырех человек
Польша анонсировала грандиозный проект, связанный с беспилотниками
Королевская семья Британии: новости, Эндрю хотел убить Карла III?
Россиянам назвали самые выгодные способы вложить 13-ю зарплату
«Была очень свободным человеком»: журналист о дружбе с Лесневской
В Минобороны сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов в ДНР
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Минобороны сообщило о поражении энергообъектов ВПК Украины
В Минобороны подсчитали количество сбитых дронов ВСУ за 24 часа
Военэксперт ответил, когда Россия может полностью освободить ДНР
Власти Кронштадта допустили четыре ошибки в новогоднем плакате
Как и чем закусывать глинтвейн: что подать на стол, чтобы не ошибиться
Вулкан выбросил лаву на высоту 400 метров
Россиянам объяснили, кому положена двойная оплата за работу в Новый год
Раскрыта международная сеть сексуальной онлайн-эксплуатации детей
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.