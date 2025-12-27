Неубиваемая классика на Новый год: крабовый салат с рисом, который всегда съедают первым

Есть салаты, проверенные временем, и этот — как раз из таких. Крабовый салат с рисом стабильно пользуется успехом у гостей: простой, понятный, но при этом очень вкусный и сытный. Он идеально вписывается в новогодний стол, легко готовится и всегда вызывает ностальгию по «тем самым» праздникам, когда всё было просто и душевно.

Ингредиенты: крабовые палочки — 200 г, консервированная кукуруза — 200 г, свежие огурцы — 200 г, креветки очищенные — 200 г, яйца варёные — 4 шт. (около 200 г), рис отварной — 150 г (в готовом виде), зелёный лук — по вкусу, майонез — для заправки, соль — по желанию.

Рис заранее отварите до рассыпчатого состояния и полностью остудите. Яйца очистите и нарежьте кубиками. Крабовые палочки и огурцы нарежьте небольшими кусочками. Креветки отварите 2–3 минуты в подсоленной воде и остудите. Соедините все ингредиенты в большой миске, добавьте зелёный лук, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. При необходимости слегка подсолите. Дайте салату настояться 20–30 минут в холодильнике — и можно подавать. Классика, которая каждый год подтверждает: простые рецепты работают лучше всего. Сверху можно украсить креветками.

