Праздничный вариант картошки со сливочной курицей: изящное горячее на Новый год

Приготовьте изысканное и сытное праздничное горячее на Новый год — фаршированный картофель. Это праздничный вариант картошки со сливочной курицей, который готовится гораздо проще, чем кажется.

Вкус — потрясающий: нежная картофельная мякоть, сочная начинка с ароматом грибов и сливочными нотками. Это блюдо выглядит празднично и подойдет для любого застолья.

Вам понадобится: 8 крупных картофелин, 300 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 100 мл сливок (20%), 50 г твердого сыра, растительное масло, соль, перец, специи. Картофель почистите и отварите в подсоленной воде 15–20 минут до полуготовности (вилка должна входить с усилием). Остудите. Тем временем обжарьте лук до прозрачности, добавьте мелко нарезанную курицу, затем мелко нарезанные грибы, тушите до готовности. Влейте сливки, потушите 5 минут, посолите, поперчите. Каждый картофель разрежьте пополам, аккуратно выньте часть сердцевины ложкой, создавая «лодочку». Наполните лодочки начинкой, сверху посыпьте сыром. Выложите на противень с пергаментом и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяного сыра.

