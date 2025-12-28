Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 18:45

Встречаем Новый год как в Альпах! Сытный «Решти-гратен» — идеальное горячее на праздничный стол

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Отправьтесь в гастрономическое путешествие в заснеженные Альпы, не покидая своей кухни! Встретьте 2026 год с сытным и невероятно уютным блюдом, которое воплощает дух швейцарских гор. «Решти-гратен» — это гениальный союз двух классических рецептов: хрустящих картофельных драников и нежнейшей сливочной запеканки. Ароматная корочка, тающая во рту текстура и насыщенный вкус сделают это горячее главным украшением вашего праздничного стола, дарящим тепло и ощущение настоящего праздника.

Для приготовления потребуется: 1 кг картофеля (твердых сортов), 2 луковицы, 150 г бекона или грудинки, 200 мл сливок, 100 мл бульона, 150 г тертого сыра грюйер или эмменталь, 2 зубчика чеснока, соль, перец, мускатный орех, сливочное масло.
Картофель отварите в мундире до полуготовности, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Бекон нарежьте ломтиками, лук — полукольцами. Чеснок раздавите. Разогрейте духовку до 180°C. В сковороде растопите масло, обжарьте бекон и лук до золотистости. В форму для запекания выложите слой картофеля, посолите, поперчите, присыпьте мускатным орехом. Равномерно распределите зажарку с беконом и луком. Повторите слои. Смешайте сливки, бульон и чеснок, залейте картофель. Щедро посыпьте сыром. Запекайте 35–40 минут до румяной корочки. Дайте блюду немного отстояться перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
