28 декабря 2025 в 18:00

Крабовый «Дракон» на Новый год — лепите хоть из палочек, хоть из сыра: его съедят еще до полуночи!

Крабовый «Дракон» на Новый год — лепите хоть из палочек, хоть из сыра: его съедят ещё до полуночи! Крабовый «Дракон» на Новый год — лепите хоть из палочек, хоть из сыра: его съедят ещё до полуночи! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Встречать Новый год — значит не только готовить вкусные блюда, но и создавать на столе атмосферу волшебства. Крабовый салат «Дракон» сочетает в себе нежные крабовые палочки, сладковатое яблоко, сливочный плавленый сыр и сочную кукурузу, создавая легкий и приятный вкус. Но главное — это его эффектное оформление: из простых ингредиентов на тарелке рождается забавный и милый дракончик, который обязательно поднимет настроение вашим гостям и станет центром всеобщего внимания.

Рецепт приготовления

Отварите 2 яйца, остудите, очистите и натрите на крупной терке. 200 г крабовых палочек и 150 г яблока нарежьте мелкими кубиками. 70 г плавленого сыра натрите на терке. Смешайте все подготовленные ингредиенты в миске, добавьте 150 г консервированной кукурузы, 25 г мелко рубленного укропа, 10 г зеленого лука и 100 г майонеза. Посолите по вкусу и аккуратно перемешайте. На большое блюдо выложите лист салата. Из салатной массы сформируйте на нем тело и голову дракона. Для украшения сделайте гребень и хвост из полосок крабовых палочек, глаза из половинок яичных белков с зернышками перца горошком, а ноздри и улыбку — из зеленого лука или кусочков маслин. Дайте салату немного пропитаться и охладиться перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

