Салат-кольцо «Лесная сказка» с грибами, черносливом и орехами: волшебный аромат и хрустящая радость в каждом слое

Некоторые блюда становятся не просто частью праздничного стола, а настоящей семейной традицией, которую ждут и любят. Салат-кольцо «Лесная сказка» — именно такая легенда. Он с первой ложки переносит в атмосферу лесной сказки, в нем соединяются земляной аромат грибов, сладковатая глубина чернослива и хрустящая, маслянистая текстура грецких орехов. Этот салат — гимн уюту и щедрости природы. Многослойность и праздничная форма в виде кольца делают его центром притяжения на столе, а волшебный букет вкусов дарит радость и взрослым, и детям.

Рецепт приготовления

Отварите 3–4 картофелины и 2 моркови в мундире до готовности, остудите, очистите и натрите на средней терке. 300 г свежих шампиньонов и 1 луковицу нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до выпаривания жидкости и легкой румяности. 150 г чернослива без косточек запарьте кипятком на 10 минут, затем обсушите и нарежьте соломкой. 100 г грецких орехов порубите ножом. Для сборки установите в центр плоского блюда стакан или используйте специальную форму. Выложите слоями, слегка утрамбовывая и промазывая майонезом: первый слой — картофель, второй — грибная зажарка, третий — чернослив, четвертый — морковь. Аккуратно снимите форму и обильно обсыпьте салат со всех сторон рублеными орехами. Украсьте веточками петрушки или клюквой. Дайте салату настояться в холодильнике не менее 4–5 часов для идеальной пропитки.

