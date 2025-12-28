А всего-то нужно пожарить яйца: если вы сделаете сельдь под шубой так, гости попадают в обморок от вкусноты и необычности

Казалось бы, что нового можно придумать с классикой? Но стоит один раз изменить привычный шаг — и знакомая шуба превращается в блюдо уровня ресторана. В этом варианте яйца не просто вареные — их обжаривают блинчиками, и именно они дают тот самый вау-эффект: вкус становится насыщеннее, текстура — интереснее, а гости искренне удивляются.

Ингредиенты: вареная свекла — 120 г, вареный картофель — 120 г, вареная морковь — 100 г, яйца — 3 шт., филе слабосоленой сельди — 120 г, греческий йогурт 2% — 120 г, горчица — 5 г, зеленый лук — 20 г.

Как готовить: яйца взбейте с солью и перцем обжарьте на сухой сковороде до легкой золотистой корочки — именно этот шаг полностью меняет вкус салата, сверните блинчики и нарежьте соломкой. Овощи и сельдь нарежьте мелким кубиком или натрите на терке — как вам больше нравится. Йогурт смешайте с горчицей до однородного соуса. Выкладывайте салат слоями или аккуратно перемешайте: картофель, сельдь, морковь, жареные яйца, свекла, промазывая каждый слой соусом. Сверху посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.

