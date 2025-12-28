Европе пообещали «экономический ренессанс» при одном условии по Украине FT: мир на Украине может привести ЕС к экономическому ренессансу

Прекращение огня или устойчивое мирное соглашение между Россией и Украиной может обеспечить снижение цен на энергоресурсы и рост инвестиций, передает Financial Times со ссылкой на экономистов Райнхарда Клюзе и Кристофа Буше. По их словам, это способно запустить «положительный цикл» и привести Европу к «экономическому ренессансу».

Эксперты уточняют, что экономический рост произойдет при введении налоговых стимулов и росте потребительских расходов. Издание опросило 88 экономистов. Большинство связывает возможный подъем в 2026 году с планами Германии вложить €1 трлн в инфраструктуру и оборону. Однако часть экспертов сомневается, что эти меры компенсируют структурные проблемы и сохраняющуюся геополитическую неопределенность.

Ранее аналитики сообщили, что в Германии ожидаются масштабные сокращения в металлургической промышленности. По данным отраслевых ассоциаций, предприятия готовятся к уменьшению штата из-за падения спроса и роста затрат на энергию. Некоторые заводы уже перевели часть сотрудников на сокращенный рабочий график.