«Великий спад» в промышленности ожидают в стране ЕС Германия готовится к масштабному сокращению рабочих мест в металлургии

В Германии ожидаются масштабные сокращения в металлургической промышленности, передает Tagesschau. По данным отраслевых ассоциаций, предприятия готовятся к уменьшению штата из-за падения спроса и роста затрат на энергию.

Компании отрасли заявили, что в 2026 году перестанут продлевать срочные трудовые контракты и начнут постепенное уменьшение персонала. Некоторые заводы уже перевели часть сотрудников на сокращенный рабочий график.

Металлургические предприятия используют режим Kurzarbeit для снижения издержек, однако считают эти меры временными. Представители отрасли предупреждают, что без господдержки будет сложно удержать текущий уровень занятости. Особенно уязвимыми остаются производители стали, алюминия и промышленных металлоконструкций. Они указывают, что высокая стоимость электроэнергии подрывает конкурентоспособность немецких заводов и усиливает давление на рынок труда.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ЕС от российских энергоносителей из-за давления западных элит привел к падению европейской промышленности и росту цен. По его словам, теперь на Западе вынуждены закупать более дорогие заокеанские нефть и газ.