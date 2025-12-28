Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 11:13

«Великий спад» в промышленности ожидают в стране ЕС

Германия готовится к масштабному сокращению рабочих мест в металлургии

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
В Германии ожидаются масштабные сокращения в металлургической промышленности, передает Tagesschau. По данным отраслевых ассоциаций, предприятия готовятся к уменьшению штата из-за падения спроса и роста затрат на энергию.

Компании отрасли заявили, что в 2026 году перестанут продлевать срочные трудовые контракты и начнут постепенное уменьшение персонала. Некоторые заводы уже перевели часть сотрудников на сокращенный рабочий график.

Металлургические предприятия используют режим Kurzarbeit для снижения издержек, однако считают эти меры временными. Представители отрасли предупреждают, что без господдержки будет сложно удержать текущий уровень занятости. Особенно уязвимыми остаются производители стали, алюминия и промышленных металлоконструкций. Они указывают, что высокая стоимость электроэнергии подрывает конкурентоспособность немецких заводов и усиливает давление на рынок труда.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ЕС от российских энергоносителей из-за давления западных элит привел к падению европейской промышленности и росту цен. По его словам, теперь на Западе вынуждены закупать более дорогие заокеанские нефть и газ.

Германия
промышленность
сокращения
увольнения
металлургия
Европа
