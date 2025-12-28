Новый год — 2026
В МВД объяснили, как таксисты могут распознать жертв мошенников

МВД: таксисты могут определить жертву мошенников по заказу на другого человека

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru
Оформление заказа на другого человека может подсказать водителю такси, что пассажир оказался жертвой мошенников, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Кроме того, на это указывают встревоженный вид пассажира и постоянные разговоры по телефону.

Человек выглядит встревоженным, подавленным или, наоборот, предельно сосредоточенным. Пассажир постоянно разговаривает по телефону. Для поддержания психологического воздействия злоумышленники могут поддерживать диалог часами и даже днями, — отметили в ведомстве.

В МВД добавили, что помимо таксистов с жертвами мошенников также часто сталкиваются полицейские и сотрудники банков. В ведомстве посоветовали водителям при наличии подозрений советовать пассажирам связаться с близкими и рассказать о ситуации.

Ранее в МВД рассказали, что в 2025 году мошенники начали красть аккаунты пользователей портала «Госуслуги» с новой целью. В частности, речь идет о психологическом воздействии на владельца учетной записи и оформлении электронных сим-карт.

