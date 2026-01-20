Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 23:14

«Теперь я ее люблю»: Трамп заявил о своей работе с Венесуэлой

Трамп заявил, что теперь Венесуэла хорошо работает с американскими властями

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/CNP / MediaPunch/imago-images.de/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил о радикальном улучшении отношений с Каракасом, отметив, что Венесуэла теперь «очень хорошо работает» с Вашингтоном. Свое заявление он сделал на пресс-конференции в Белом доме, объяснив перемену в риторике сотрудничеством по миграционным вопросам.

Американский лидер вновь указал, что в США с территории Венесуэлы раньше прибывали осужденные преступники. Это и было причиной его ненависти к латиноамериканскому государству.

Это одна из причин, по которым я так плохо относился к Венесуэле, а теперь я люблю Венесуэлу. Они очень хорошо работают с нами, — заявил Трамп.

Он также напомнил, что представительница венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо подарила ему свою Нобелевскую медаль мира. Президент не исключил возможности привлечь ее к сотрудничеству, однако не уточнил, в каком качестве.

Кроме того, Трамп сообщил о готовности американских компаний осуществить масштабные инвестиции в нефтяную отрасль страны. Основными векторами нового взаимодействия видятся контроль над миграцией и совместные экономические проекты в энергетическом секторе.

Ранее сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол указал, что США находятся в состоянии войны с Венесуэлой, так как у ее побережья до сих пор присутствуют сотни американских кораблей. Он назвал эти действия актом агрессии, целью которого является получение венесуэльской нефти.

