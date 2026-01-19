Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 10:06

«Это война»: сенатор из США объяснил истинную цель вторжения в Венесуэлу

Сенатор Пол назвал операцию США в Венесуэле войной для захвата нефти

Рэнд Пол Рэнд Пол Фото: Mattie Neretin — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США находятся в состоянии войны с Венесуэлой, так как у ее побережья до сих пор присутствуют сотни американских кораблей, осуществляющих блокаду, заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в эфире NBC News. Он назвал эти действия актом агрессии, целью которого является получение венесуэльской нефти.

Это акт агрессии, это война, чтобы продолжать получать их нефть и забирать ее. Я все еще надеюсь, что все сложится наилучшим образом, но пока мы все еще в состоянии активной войны с Венесуэлой, — говорится в заявлении.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что из-за риска гуманитарного кризиса может хлынуть поток беженцев из Венесуэлы в США. Он подчеркнул, что 70% американских граждан выступают против военного конфликта. По его словам, операция против Венесуэлы, инициированная президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, спровоцировала глубокий раскол в американском политическом истеблишменте.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что массированные удары США по Венесуэле будут иметь мировые последствия. Он отметил, что события подобного масштаба влияют на глобальную безопасность.

США
Венесуэла
сенаторы
войны
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минтранс раскрыл, как облегчает последствия плана «Ковер» для пассажиров
Почему мы бросаем новогодние цели уже к февралю и как это исправить
Стало известно, где европейские лидеры обсуждают Трампа
«Лаги и зависания»: один из самых крупных провайдеров Москвы начал сбоить
Врач объяснил феномен кислородного голодания у горожан зимой
Раскрыто, что ждет Долину за попытку самовольно вернуться в квартиру Лурье
Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, головные боли, тошнота
Российского бизнесмена ждет суд после приготовления опасной шаурмы
«Быстрая капитуляция»: Дмитриев высказался по ситуации с Гренландией
В Минпросвещения объяснили, как будут работать оценки за поведение в школах
Житель Адыгеи притворился инвалидом ради получения страховой пенсии
Москвичам рассказали о неожиданном погодном повороте в ближайшие дни
В США няня-душитель убила ребенка за пять дней до его дня рождения
«Приходят внезапно»: названы правила, как не впустить в дом лже-газовщика
В Коми выросло число жертв взрыва в центре МВД
Эксперты заявили об «обвальной дедолларизации» мировой экономики
Военэксперт высказался о судьбе Красного Лимана
У «скандальной» квартиры Долиной заметили судебных приставов
Священник рассказал, как можно использовать крещенскую воду
Фарширую щуку рыбным фаршем — мое главное блюдо на Крещение!
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.