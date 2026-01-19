«Это война»: сенатор из США объяснил истинную цель вторжения в Венесуэлу Сенатор Пол назвал операцию США в Венесуэле войной для захвата нефти

США находятся в состоянии войны с Венесуэлой, так как у ее побережья до сих пор присутствуют сотни американских кораблей, осуществляющих блокаду, заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в эфире NBC News. Он назвал эти действия актом агрессии, целью которого является получение венесуэльской нефти.

Это акт агрессии, это война, чтобы продолжать получать их нефть и забирать ее. Я все еще надеюсь, что все сложится наилучшим образом, но пока мы все еще в состоянии активной войны с Венесуэлой, — говорится в заявлении.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что из-за риска гуманитарного кризиса может хлынуть поток беженцев из Венесуэлы в США. Он подчеркнул, что 70% американских граждан выступают против военного конфликта. По его словам, операция против Венесуэлы, инициированная президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, спровоцировала глубокий раскол в американском политическом истеблишменте.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что массированные удары США по Венесуэле будут иметь мировые последствия. Он отметил, что события подобного масштаба влияют на глобальную безопасность.