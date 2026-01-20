«Враг среди нас»: Трамп поддержал мнение пользователя о противниках США Трамп репостнул сообщение, в котором НАТО и ООН названы врагами США

Президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social репостнул сообщение, ставящее под сомнение роль традиционных союзников Вашингтона. В тексте ООН и НАТО названы истинной угрозой Соединенных Штатов.

Трамп разместил у себя в аккаунте публикацию от пользователя Bobby D. В ней автор задавался риторическим вопросом о том, что истинная угроза находится внутри политической системы. Согласно его точки зрения, Китай и Россия используются как «страшилки», в то время как ООН и НАТО Bobby D называет культом.

Когда же мы поймем, что враг среди нас? — поинтересовался пользователь.

Ранее сообщалось, что Совет мира не ограничится одной лишь Газой. Трамп пригласил в организацию 58 лидеров, что некоторые союзники Вашингтона восприняли как попытку создать альтернативу Совету Безопасности ООН.

Позже политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Трамп создал международный Совет мира, так как увидел неспособность самостоятельно урегулировать глобальные конфликты. По его словам, будущее организации на данный момент кажется туманным.