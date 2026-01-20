Стало известно, во что Трамп может превратить Совет мира по Газе

Стало известно, во что Трамп может превратить Совет мира по Газе Axios: полномочия Совета мира не ограничатся только сектором Газа

Совет мира, который предлагает создать президент США Дональд Трамп, не будет ограничиваться только Газой, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. По его словам, глава Белого дома пригласил в совет 58 лидеров, причем некоторые союзники Вашингтона увидели в этом попытку организовать конкурирующую структуру Совета безопасности ООН.

Совет мира не будет ограничиваться только Газой. Это Совет мира по всему миру, — отметил источник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена применять все доступные средства для урегулирования проблемы палестинцев. Так он прокомментировал приглашение в Совет мира по Газе со стороны Вашингтона. Министр подчеркнул, что в первую очередь речь идет о решении вопроса гуманитарного кризиса.

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп создал международный Совет мира, так как понял, что не в состоянии самостоятельно урегулировать глобальные конфликты. Однако на данный момент будущее организации кажется туманным, уточнил эксперт.

Европейские страны между тем начали активное обсуждение устава Совета мира. Члены Евросоюза стремятся скорректировать предложенные условия и координируют свои ответные шаги. Аналитики считают, что в Европе опасаются превращения совета в альтернативу действующим институтам, таким как ООН.