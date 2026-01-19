Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 23:59

Европа намерена откорректировать «трамповский» устав Совета мира

Bloomberg: члены ЕС обсуждают изменение созданного Трампом устава Совета мира

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европейские страны начали активное обсуждение устава Совета мира — нового международного органа, инициированного президентом США Дональдом Трампом. Члены Евросоюза стремятся скорректировать предложенные условия и координируют свои ответные шаги, пишет Bloomberg.

По данным СМИ, в Европе опасаются, что так называемый Совет мира может превратиться в альтернативу действующим институтам, таким как ООН. Ключевые вопросы у потенциальных членов организации вызывает структура финансирования и конечные цели объединения.

Европейские чиновники в частных беседах дают жесткую оценку инициативе. Ее рассматривают как попытку создать подконтрольный Вашингтону инструмент для урегулирования глобальных конфликтов.

Публично против состава Совета уже выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В то же время некоторые страны, такие как Канада, могут в принципе принять приглашение, но будут настаивать на изменении условий, включая отказ от членского взноса в $1 млрд (92 млрд рублей).

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин получил приглашение войти в международный Совет мира по Газе. По его словам, Кремль изучает детали предложения и надеется на контакты с США для прояснения всех нюансов.

Евросоюз
советы
нюансы
изменения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 января 2026 года
Солнечная супервспышка обрушила на Землю плазменный шторм
Морозы подняли в Финляндии спрос на жизненно важный ресурс
Миротворец с ружьем в руках: почему Арафат стал главным символом Палестины
Уникального мужчину без пульса вскоре выпишут из больницы
Один из европейских лидеров уже определился по членству в Совете мира Трампа
Умер Валентино Гаравани: биография основателя модного дома Valentino
Зрители не узнали обросшего и сменившего имидж Галкина
В Узбекистане отец убил младенца носком
Приметы 20 января — Иван Бражный: конец Святок и «запивание зла»
Ей и без мужа хорошо! Волочковой — 50: самые яркие фото примы за 25 лет
«У меня зависимость»: Волочкова о конфликте с родными, эмиграции, пенсии
Европа намерена откорректировать «трамповский» устав Совета мира
Генпрокуратура РФ выявила в рыбных компаниях иностранный контроль
Дерипаска предложил вариант защиты Гренландии
Силы ПВО перехватили 47 украинских дронов за три часа
В Израиле пригрозили Ирану беспрецедентным ответом на атаки
Расшифрован секретный смысл заявлений участников ВЭФ
Насколько подешевеет доставка, когда курьеров заменят роботы
В Италии раскрыли дату и место похорон легендарного модельера
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.