Европа намерена откорректировать «трамповский» устав Совета мира

Европейские страны начали активное обсуждение устава Совета мира — нового международного органа, инициированного президентом США Дональдом Трампом. Члены Евросоюза стремятся скорректировать предложенные условия и координируют свои ответные шаги, пишет Bloomberg.

По данным СМИ, в Европе опасаются, что так называемый Совет мира может превратиться в альтернативу действующим институтам, таким как ООН. Ключевые вопросы у потенциальных членов организации вызывает структура финансирования и конечные цели объединения.

Европейские чиновники в частных беседах дают жесткую оценку инициативе. Ее рассматривают как попытку создать подконтрольный Вашингтону инструмент для урегулирования глобальных конфликтов.

Публично против состава Совета уже выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В то же время некоторые страны, такие как Канада, могут в принципе принять приглашение, но будут настаивать на изменении условий, включая отказ от членского взноса в $1 млрд (92 млрд рублей).

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин получил приглашение войти в международный Совет мира по Газе. По его словам, Кремль изучает детали предложения и надеется на контакты с США для прояснения всех нюансов.