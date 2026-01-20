МИД России обозначил позицию Москвы по приглашению в Совет мира по Газе

Россия намерена применять все доступные средства для урегулирования проблемы палестинцев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам дипломатии за 2025 год, комментируя приглашение в Совет мира по Газе со стороны Соединенных Штатов. По его словам, в первую очередь речь идет о решении вопроса гуманитарного кризиса, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы заинтересованы использовать любые возможности, которые будут приближать нас к решению проблем палестинского народа, прежде всего острейших гуманитарных проблем, вызванных боевыми действиями Израиля, которые выходят за рамки международного гуманитарного права, — сказал министр.

