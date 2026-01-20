Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 13:43

МИД России обозначил позицию Москвы по приглашению в Совет мира по Газе

МИД положительно оценил приглашение России в Совет мира по Газе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия намерена применять все доступные средства для урегулирования проблемы палестинцев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам дипломатии за 2025 год, комментируя приглашение в Совет мира по Газе со стороны Соединенных Штатов. По его словам, в первую очередь речь идет о решении вопроса гуманитарного кризиса, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы заинтересованы использовать любые возможности, которые будут приближать нас к решению проблем палестинского народа, прежде всего острейших гуманитарных проблем, вызванных боевыми действиями Израиля, которые выходят за рамки международного гуманитарного права, — сказал министр.

Ранее глава дипведомства сообщил, что Москва с пренебрежением относится к грубым и пренебрежительным высказываниям президента Франции Эммануэля Макрона. Руководитель МИД РФ акцентировал, что Россия придерживается более высоких стандартов в диалоге.

Кроме того, Лавров заявил, что современные споры вокруг Гренландии коренятся в западном колониальном прошлом. Данную точку зрения он озвучил в рамках обсуждения текущих дебатов о правовом статусе и перспективах крупнейшего на планете острова.

