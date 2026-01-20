Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 13:13

Лавров обрушился на Макрона из-за хамского тона в адрес России

Лавров заявил о хамстве со стороны Макрона в адрес России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Россия не станет опускаться до уровня наплевательской и хамской риторики, которую допустил президент Франции Эммануэль Макрон в адрес Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по дипломатическим итогам 2025 года. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва остается выше подобных высказываний, характеризующих позицию Парижа, передает корреспондент NEWS.ru.

Ну, хамство, так наплевать на Россию. Мы, конечно, выше этого и относимся к такого рода заявлениям даже не то что с презрением, а пренебрежительно, — сказал глава МИД.

Ранее министр подчеркнул, что конфликт вокруг Гренландии имеет корни в колониальном прошлом Запада. Данную позицию он озвучил, выступая с оценкой современных дебатов о статусе и перспективах самого большого острова на планете.

Кроме того, Лавров заявил, что Москва не допустит, чтобы Запад вновь вооружил украинскую армию для ударов по РФ. Он охарактеризовал такую гипотетическую ситуацию как «недопустимую роскошь», указав, что Киев служит лишь орудием в руках неблагоразумных политиков западноевропейских государств.

