«Не можем позволить»: МИД жестко высказался о планах Запада по Украине Лавров: Россия не может позволить Западу перевооружить ВСУ

Россия не может позволить Западу перевооружить ВСУ для атаки на РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы дипломатии в 2025 году. Он подчеркнул, что подобная ситуация была бы «непозволительной роскошью», так как Украина рассматривается как инструмент безрассудных западноевропейских политиков, передает корреспондент NEWS.ru.

Позволить [Западу] в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев, конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем, — говорится в заявлении.

Ранее Лавров сообщил, что Москва намерена строить диалог с партнерами на началах равноправия. Он уточнил, что такой подход отличается от практики ряда западных государств, ведущих внутренние дискуссии «по понятиям». Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что Российская Федерация открыта к обсуждению конкретных и взаимовыгодных инициатив с любыми сторонами, в том числе с заинтересованными государствами Запада.

Кроме того, министр заявил, что в НАТО ведут серьезную подготовку к военному конфликту с Россией. В качестве подтверждения своих слов глава дипломатического ведомства привел публичные высказывания ряда европейских руководителей и генерального секретаря Альянса Марка Рютте.