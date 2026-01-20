Лавров заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

В НАТО всерьез готовятся к войне с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, об этом свидетельствуют заявления европейских лидеров и генсека Альянса Марка Рютте.

Если вы почитаете заявления европейских политиков, лидеров <...> — они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации и, собственно говоря, этого не скрывают, — сказал Лавров.

Ранее экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что у НАТО существует разработанный план действий по блокаде Калининградской области на случай прямой военной конфронтации с Россией. Дипломат также демонстративно отказался использовать официальное название города.

До этого власти Литвы подтвердили строительство полигона в районе Сувалкского коридора, соседствующего с Польшей, Калининградской областью и Белоруссией, он обойдется бюджету в €100 млн (9 млрд рублей). Новый военный объект займет площадь около 15 тыс. гектаров в Лаздийском районе, закрыв «брешь» в инфраструктуре южной части страны.