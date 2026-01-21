Приметы 21 января — Емельян Перезимник: небылицы и посиделки

21 января верующие чтут память преподобного Емельяна Исповедника. В народном календаре день в его честь прозвали Емельян Перезимник, или Емеля Кумишный. Наши предки верили, что с этой даты зима начинала поворачивать к весне, но напоследок часто закручивает сильные метели. Отсюда и поговорка: «Емельян — накрути буран». Это было время долгих вечерних посиделок и угощения кумовьев.

Погодные приметы на Емельянов день, 21 января

Каков Емельян, таков и август. Если день ясный, август будет солнечным и жарким; если метет метель, август будет дождливым.

Сильный ветер с юга — лето будет богатым на грозы.

Если стоит безветренная погода — лето будет теплым и спокойным.

Запотевшие окна в доме — к скорому потеплению и оттепели.

Если на небе много звезд, а луна светит ярко, скоро ударят крепкие морозы.

Приметы о зверях и птицах 21 января

Вороны смотрят и кричат на юг — к теплу, на север — к холоду.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что можно и нужно делать 21 января

В эту дату было принято приглашать в гости крестных родителей своих детей. Наши предки верили, что если кум и кума придут с подарком и отведают угощения, то крестник будет расти здоровым и удачливым.

Поскольку на улице часто свирепствовала вьюга («Мели, Емеля, твоя неделя», — говорили в народе) и работать там было нельзя, люди собирались в избах и рассказывали сказки, легенды и небылицы.

Если вы идете в гости к своим крестникам, обязательно принесите мыло и полотенце. Верили, что если помыть ребенка этим мылом, то можно избавить его от хворей.

Наши предки верили, что добрые и захватывающие рассказы в этот день притягивают в дом благополучие.

После обеда женщинам разрешалось прясть и ткать, чтобы наверстать упущенное за праздники время.

Преподобному Емельяну молились о защите от несправедливости и об исцелении от недугов.

Без киселя и ночных прогулок: что нельзя делать в день Емельяна, 21 января

Работать в первой половине дня. Считалось, что до обеда нужно отдыхать и общаться, иначе весь год пройдет в тяжелом и бессмысленном труде.

Варить кисель. Существовало суеверие, что кисель на Емельяна — к покойнику или плохим вестям.

Выходить из дома после заката. Старались не покидать жилище вечером, чтобы не встретиться с «метельной нечистью», которая, по поверьям, могла сбить с пути.

Отправляться в долгую дорогу. Если была возможность, путешествие переносили, так как погода на Емельяна очень обманчива.

Ссориться с кумовьями. Любой разлад с крестными родителями в этот день считался дурным знаком для будущего ребенка.

