Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 18:39

Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России

Волонтер Тюльпанов предложил признать Галкина и Макаревича врагами народа России

Владислав Тюльпанов Владислав Тюльпанов Фото: NEWS.ru

Политик, волонтер в зоне СВО, крестник председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко Владислав Тюльпанов предложил ввести в стране статус врага народа России. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что главными претендентами на это звание являются юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Максим Галкин — номер один, Андрей Макаревич — номер два. Честно сказать, я как-то не слежу особо за предателями и врагами народа, но их достаточно, — отметил собеседник NEWS.ru.

Тюльпанов объяснил, что в российском законодательстве уже существует статус иностранного агента, который предполагает запрет на размещение этими лицами рекламных материалов. Но, по его словам, они по-прежнему имеют право приезжать в Россию, поскольку остаются гражданами страны.

А если ввести, по моему предложению, статус врага народа, он будет включать в себя полный забор имущества человека на территории нашей страны, аннулирование его гражданства и запрет на въезд сюда пожизненно. Вот тогда, может быть, некоторые артисты побоялись бы высказываться о нашей стране нелицеприятно, — подчеркнул волонтер.

Тюльпанов также признался, что восхищается творчеством артиста SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Он добавил, что ценит в певце патриотизм и по его примеру планирует сам выпустить композицию о любви к Родине.

волонтеры
враги
иноагенты
Россия
Андрей Макаревич
Максим Галкин
Замира Евтых
З. Евтых
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале поезд протаранил самосвал с водителем без прав
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
Массовые беспорядки с участием мигрантов вспыхнули в российском городе
Гибель известного комментатора не дойдет до суда
Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности
В Минпросвещения объяснили, зачем нужно вводить ГОСТ на школьную форму
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.