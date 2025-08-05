Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России

Политик, волонтер в зоне СВО, крестник председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко Владислав Тюльпанов предложил ввести в стране статус врага народа России. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что главными претендентами на это звание являются юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Максим Галкин — номер один, Андрей Макаревич — номер два. Честно сказать, я как-то не слежу особо за предателями и врагами народа, но их достаточно, — отметил собеседник NEWS.ru.

Тюльпанов объяснил, что в российском законодательстве уже существует статус иностранного агента, который предполагает запрет на размещение этими лицами рекламных материалов. Но, по его словам, они по-прежнему имеют право приезжать в Россию, поскольку остаются гражданами страны.

А если ввести, по моему предложению, статус врага народа, он будет включать в себя полный забор имущества человека на территории нашей страны, аннулирование его гражданства и запрет на въезд сюда пожизненно. Вот тогда, может быть, некоторые артисты побоялись бы высказываться о нашей стране нелицеприятно, — подчеркнул волонтер.

Тюльпанов также признался, что восхищается творчеством артиста SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Он добавил, что ценит в певце патриотизм и по его примеру планирует сам выпустить композицию о любви к Родине.