Волонтер Тюльпанов пообещал записать патриотический хит в стиле SHAMAN

Политик, волонтер в зоне СВО, крестник председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко Владислав Тюльпанов заявил NEWS.ru, что восхищается творчеством артиста SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Он добавил, что ценит в певце патриотизм и по его примеру планирует сам выпустить композицию о любви к Родине.

Я восхищаюсь этим артистом, он пример для других артистов. А я просто напишу для себя, для души. А если людям понравится, то я буду очень рад этому, — сказал Тюльпанов.

Ранее Тюльпанов рассказал, что больше всего в зоне СВО поражает желание людей помогать друг другу и их сплоченность. Он добавил, что ездил в Курскую область, где помогал семье из 16 детей, 14 из которых приемные.

До этого SHAMAN выпустил новую песню «Гуляй, Россия!». Исполнитель поздравил поклонников с Днем России и заявил, что трек уже доступен на цифровых музыкальных платформах.

Продюсер Павел Рудченко в свою очередь выразил мнение, что творческий тандем продюсера Максима Фадеева и SHAMAN на международном конкурсе «Интервидение» может стать успешным. Музыкальный критик считает, что совместная работа артистов будет основана на ценностях справедливости и достоинства.