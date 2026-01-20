Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 18:49

Ученые поймали всплеск умершей 11,3 млрд лет назад звезды

Спутник 239Alferov зафиксировал гамма-всплеск возрастом 11,3 млрд лет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российский спутник 239Alferov зафиксировал гамма-всплеск, произошедший 11,3 млрд лет назад, сообщила пресс-служба компании «Геоскан». Гамма-спектрометр совместной разработки с Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе, который находится на борту кубсата 239Alferov, зарегистрировал всплеск GRB 260101A. Это событие произошло, когда возраст Вселенной составлял всего около 2,5 млрд лет.

Гамма-спектрометр совместной разработки «Геоскана» и Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе на борту кубсата 239Alferov зафиксировал гамма-всплеск GRB 260101A. Он произошел, когда возраст Вселенной составлял всего около 2,5 миллиарда лет, — сказано в сообщении.

Данный всплеск также зафиксировали и другие космические обсерватории: Swift, Fermi, Konus-Wind, SVOM и GECAM-B. Астрономы установили, что источник находится на огромном расстоянии от Земли. Свет от него летел около 11,3 млрд лет. По мнению ученых, причиной этого явления стал гравитационный коллапс ядра очень массивной звезды. Эта звезда в десятки раз тяжелее Солнца.

Ранее сообщалось, что скоро впервые в истории может быть записано видео черной дыры. Такую возможность рассматривают астрономы международного проекта «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT) весной 2026 года. объектом съемки станет сверхмассивная черная дыра в галактике M87. Ее размер сравним с Солнечной системой, а масса составляет примерно 6 млрд масс Солнца.

звезды
космос
наука
исследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Контракт истек: почему Алла Пугачева и Максим Галкин больше не пара
На Украине ТЦК мобилизовали мужчину вместе с дверью автомобиля
«Чудовищно!»: речь Макрона в Давосе вызвала негодование во Франции
Щи из кислой капусты, как у бабушки — рецепт, который не подведет
Мусульманин в США во время протеста поцеловал Коран с вложенным беконом
Ученые нашли точку спада энергии у людей, речь идет о «выключении» мозга
«Еще сопливый»: депутат о словах Федорова про массовое убийство военных РФ
Собчак объяснила, на кого похож Макрон в очках на форуме в Давосе
15 минут ада: мать оставила дочку в ванной, а нашла голой на улице
Производители мяса в России бьют тревогу из-за завоза китайской курицы
Датский пенсионный фонд принял неожиданное решение из-за Гренландии
Затяжные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Гейтс провел встречу с главами энергокомпаний европейской страны
Мексиканец застрял в российском аэропорту более чем на двое суток
Ученые поймали всплеск умершей 11,3 млрд лет назад звезды
В Госдуме разнесли планы Европы бойкотировать ЧМ по футболу в США
Бузовой назвали идеальное место для поиска мужа, речь о кладбищах и рехабах
Самолет Qantas пережил сразу два инцидента в воздухе за один рейс
В России решили начать борьбу с дипфейками
«Мятежные настроения»: в Европе захотели бойкотировать ЧМ по футболу в США
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.