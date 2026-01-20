Ученые поймали всплеск умершей 11,3 млрд лет назад звезды

Российский спутник 239Alferov зафиксировал гамма-всплеск, произошедший 11,3 млрд лет назад, сообщила пресс-служба компании «Геоскан». Гамма-спектрометр совместной разработки с Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе, который находится на борту кубсата 239Alferov, зарегистрировал всплеск GRB 260101A. Это событие произошло, когда возраст Вселенной составлял всего около 2,5 млрд лет.

Данный всплеск также зафиксировали и другие космические обсерватории: Swift, Fermi, Konus-Wind, SVOM и GECAM-B. Астрономы установили, что источник находится на огромном расстоянии от Земли. Свет от него летел около 11,3 млрд лет. По мнению ученых, причиной этого явления стал гравитационный коллапс ядра очень массивной звезды. Эта звезда в десятки раз тяжелее Солнца.

Ранее сообщалось, что скоро впервые в истории может быть записано видео черной дыры. Такую возможность рассматривают астрономы международного проекта «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT) весной 2026 года. объектом съемки станет сверхмассивная черная дыра в галактике M87. Ее размер сравним с Солнечной системой, а масса составляет примерно 6 млрд масс Солнца.