20 января 2026 в 11:11

Сочная запеканка: картошка, фарш и сырная корочка

Сочная запеканка: картошка, фарш и сырная корочка
Давайте приготовим любимое многими семейное блюдо! Классическая картофельная запеканка с фаршем и сырной корочкой — отличный вариант для повседневного меню. Готовится легко, ингредиенты доступны, а результат — тающая во рту вкуснотища.

Что понадобится (на 4 порции): картофелины свежие — 1 кг, молочко жирностью 2,5% — 150 мл, сливочное масло — 50 г, соль на свой вкус; мясной фарш — 500 г, луковичка — 1 шт., морковка — 1 шт., масло подсолнечное — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, паста томатная — 2 ст. л., приправы на свой вкус; яйца куриные — 2 шт., сметанка — 100 мл, сыр твердый (сорт на свой вкус) — 100 г.

Сварите очищенный картофель кусочками, слейте жидкость, залейте теплым молоком с маслицем и пюрируйте до гладкости. Пассеруйте мелко нарезанный лук и морковь, добавьте фарш, обжарьте насухо, положите томатную пасту с чесноком и специями, томите 5–7 минут. В смазанную форму уложите часть пюре, покройте мясной смесью, сверху — остаток картошки. Смешайте яйца, сметану и тертый сыр, вылейте сверху. Запекайте 30 минут при 180 градусах до хрустящей корки.

Подавайте классическую картофельную запеканку горячей, украсив свежими травами. Блюдо сытное, недорогое и беспроигрышное для гостей. Ешьте с удовольствием!

Ранее мы поделились рецептом салата из курицы с ананасами и сыром.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
