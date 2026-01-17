Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 11:11

Хрустящий картофель с куркумой и паприкой: секрет идеальной корочки!

Хрустящий картофель с куркумой и паприкой Хрустящий картофель с куркумой и паприкой Фото: Стрингер/NEWS.ru
Хотите приготовить настоящую картошку по-деревенски без лишнего масла? Этот рецепт с паприкой, куркумой и тимьяном сделает обычный ужин праздником — просто, быстро и полезно!

Берем 800 г картофеля, 5 ст. л. оливкового масла, по 1/2 ч. л. морской соли, сладкой паприки и сушеного тимьяна, по 1/4 ч. л. молотого кориандра и черного перца плюс 1 ч. л. куркумы. Очистите клубни, разрежьте вдоль на половинки, а те — на три дольки. Залейте литром кипятка, доведите до кипения и варите под крышкой 3 минуты на сильном огне. Слейте воду, обсушите дольки полотенцем в миске. Смешайте специи с солью, посыпьте картошку, полейте маслом и перемешайте. Разложите на застеленном пергаментом противне в один слой, запекайте при 200 °C на среднем уровне 30–35 минут до золотистой корочки.

Картошка по-деревенски готова — подавайте горячей с зеленью или соусом. Нежная внутри, хрустящая снаружи, она покорит всех за столом!

Ранее мы поделились рецептом ленивого пирога со шпротами.

