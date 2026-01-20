Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 23:34

Джигана и Самойлову заметили вместе на отдыхе в Дубае

Джиган и Оксана Самойлова Джиган и Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рэпер Джиган вместе с моделью Оксаной Самойловой провели новогодние праздники в Дубае, поделилась с NEWS.ru актриса Анна Калашникова. По ее словам, пара вместе с детьми проживала на одной вилле, хотя и появлялись на публике порознь.

Они были в Дубае, между прочим, весь Новый год. Они были там всей семьей. Ну, естественно, у них общее жилье. Но они выходили из него порознь. Не могу сказать, что они прям как-то общались – нет. Но они все равно были рядом. И у них все-таки дети, — рассказала актриса.

По ее словам, такая обстановка давала им возможность для обсуждения личных вопросов без участия адвокатов. Вероятно, время в ОАЭ они использовали для решения личных разногласий, поэтому разговоры о «публичных ссорах» Калашникову удивили.

Актриса уточнила, что, несмотря на раздельное времяпрепровождение, звезды находились рядом, а их дети постоянно были с ними — то с матерью, то с отцом. Джиган совмещал отдых с гастролями, а Самойлова решала личные дела.

Ранее суд отказался расторгать брак Самойловой и Джигана. На заседание явились только представители сторон. Рэпер подал иск о признании недействительным брачного договора, который супруги подписали в 2020 году. По этому документу все совместно нажитое имущество в случае развода переходит Самойловой.

Джиган
Оксана Самойлова
Анна Калашникова
Дубай
