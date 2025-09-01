Актриса Калашникова объяснила, почему ее сын учится онлайн Сын актрисы Калашниковой учится онлайн из-за травли и травмы в предыдущей школе

Актриса Анна Калашникова призналась в интервью NEWS.ru, что в позапрошлом году ее сын Даниил подвергся травле в школе. Ребенка втянули в драку и сломали ему нос, пришлось даже делать операцию, поделилась артистка.

С травлей столкнулись в предыдущей школе — до драки и слез… Ему повредили нос: пришлось делать операцию, чтобы восстановить дыхание… Врачами было рекомендовано перейти на онлайн-обучение, чтобы не было никаких драк и потрясений, которые перенес в традиционном учебном заведении, — рассказала актриса.

Она добавила, что в онлайн-школе сыну понравилось, третий класс он закончил на одни пятерки и перешел в четвертый. Единственная проблема заключается в слишком большом количестве домашних заданий, полагает собеседница.

Очень большая программа домашних заданий на лето была, все три месяца учились с бабушкой. Считаю, надо детям облегчать программу, — выразила мнение актриса, которая, по ее словам, в свое время закончила школу с золотой медалью.

Собеседница добавила, что мотивирует сына к учебе, объясняя ему, что знания пригодятся в будущем для получения достойной профессии.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева поделилась кадрами с дочерью Марией, которая впервые идет в школу. В представленном ролике девочка наряжена к праздничной линейке.

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к учащимся и педагогам в связи с началом нового учебного года. Глава государства отметил особую значимость этого праздника для всех поколений россиян.