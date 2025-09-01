День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 11:50

Лера Кудрявцева впервые собрала дочь в школу

Лера Кудрявцева опубликовала кадры с дочкой, которая идет в первый класс

Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделилась кадрами с дочерью Марией, которая впервые идет в школу. На представленном ролике девочка наряжена к праздничной линейке. Кудрявцева поинтересовалась у подписчиков, готовы ли они к новому учебному году.

Ну что, родители! Готовы к учебному году? — написала знаменитость.

На кадрах семилетняя дочка Кудрявцевой позирует в белой блузке, плиссированной юбке, красном бомбере и галстуке. Ведущей удалось снять, как она радостно изображает школьницу. Девочка за партой с книгами старательно выводила буквы на листе бумаги и широко улыбалась на камеру.

Поклонники Кудрявцевой отметили живость и искренность ее ребенка. Пользователи соцсети пожелали юной Марии легкой адаптации в школе и хороших оценок.

Ранее Кудрявцева прокомментировала развод телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной. По ее мнению, ситуация является «спектаклем чистой воды». СМИ писали, что Полина могла завести роман с предпринимателем Романом Товстиком, который якобы бросил жену с шестью общими детьми.

Лера Кудрявцева
дети
школы
знаменитости
