День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 02:07

«В добрый путь!»: Путин обратился к россиянам в День знаний

Путин обратился к школьникам, студентам и педагогам в День знаний

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин обратился с традиционным поздравлением к учащимся и педагогам в связи с началом нового учебного года. В своем видеообращении глава государства отметил особую значимость этого праздника для всех поколений россиян.

Дорогие друзья, рад поздравить школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов, родителей учеников с Днем знаний, — сказал президент.

В обращении главы государства прозвучали слова поддержки и напутствия для всех участников образовательного процесса. Путин особо выделил важность этого дня для разных категорий учащихся — от первоклассников до студентов вузов.

Президент вспомнил общие для многих россиян эмоции, связанные с 1 Сентября, — чувство радости и волнения перед началом учебного года. Глава государства пожелал всем учащимся успехов в освоении новых знаний, а педагогам и родителям — здоровья и благополучия.

С праздником вас! С Днем знаний! В добрый путь, — завершил выступление Путин.

Ранее психолог Евгений Лыков заявил, что родителям следует примерно за две недели до начала учебного года обсуждать школу с детьми. Он отметил, что ребенка нужно подготовить к ответственности, в том числе к выполнению домашних заданий и посещению уроков.

Владимир Путин
поздравления
День знаний
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США намерены держать контакт с ядерными державами
Юрист нашел способ защитить деньги на содержание детей
Ворота российского консульства в Сиднее протаранил автомобиль
Очевидцы сообщили об атаке дронов на Краснодарский край
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 1 сентября, жара и облегчение
Новый механизм защиты заемщиков начал действовать в России
Назван простой способ сэкономить на стройматериалах для ремонта
«В добрый путь!»: Путин обратился к россиянам в День знаний
В РФПИ пошутили про мнимую изоляцию России
«На границе неспокойно»: Захарова высмеяла решение Литвы развести болото
Предположительного убийцу «коменданта Майдана» задержали
Российские силы сбили 25 беспилотников за три часа
В Израиле озвучили, что хотят сделать с Гретой Тунберг
SHOT сообщил о взрывах под Краснодаром
Фекла Свекольница: народные приметы и запреты на 1 сентября
Евросоюз намерен опустошать свой бюджет ради Киева
Волонтеры три месяца безуспешно собирают деньги на машину для ВСУ
Самолеты перестали взмывать над одним из регионов РФ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 сентября 2025 года
Фото смеющихся Лукашенко и Алиева оценили одним словом
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.