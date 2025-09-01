«В добрый путь!»: Путин обратился к россиянам в День знаний

Президент России Владимир Путин обратился с традиционным поздравлением к учащимся и педагогам в связи с началом нового учебного года. В своем видеообращении глава государства отметил особую значимость этого праздника для всех поколений россиян.

Дорогие друзья, рад поздравить школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов, родителей учеников с Днем знаний, — сказал президент.

В обращении главы государства прозвучали слова поддержки и напутствия для всех участников образовательного процесса. Путин особо выделил важность этого дня для разных категорий учащихся — от первоклассников до студентов вузов.

Президент вспомнил общие для многих россиян эмоции, связанные с 1 Сентября, — чувство радости и волнения перед началом учебного года. Глава государства пожелал всем учащимся успехов в освоении новых знаний, а педагогам и родителям — здоровья и благополучия.

С праздником вас! С Днем знаний! В добрый путь, — завершил выступление Путин.

