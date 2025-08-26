Родителям объяснили, как психологически настроить ребенка на учебу Психолог Лыков призвал начать разговоры с детьми о школе за две недели до учебы

Родителям следует примерно за две недели до начала учебного года обсуждать школу с детьми, заявил «Радио 1» психолог Евгений Лыков. Он отметил, что ребенка нужно подготовить к ответственности, в том числе к выполнению домашних заданий и посещению уроков.

Должно быть три готовности: когнитивная (знание букв и цифр), эмоционально-волевая (умение управлять своими эмоциями и желаниями) и социальная (умение находиться в окружении), — объяснил Лыков.

При этом он уточнил, что нет четкой и универсальной инструкции, позволяющей ребенку быстрее влиться в учебный процесс. Это все индивидуально, поскольку у каждого человека свой механизм адаптации — повлиять на это никто не в силах.

В Минтруде РФ ранее заявили, что родители, которые хотят посетить школьные линейки в День знаний, могут взять на работе выходной за счет ежегодного оплачиваемого отпуска. Этот вопрос также нужно согласовать с руководством, если 1 сентября не указано в общем графике отпусков.