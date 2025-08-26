День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 16:28

Родителям объяснили, как психологически настроить ребенка на учебу

Психолог Лыков призвал начать разговоры с детьми о школе за две недели до учебы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родителям следует примерно за две недели до начала учебного года обсуждать школу с детьми, заявил «Радио 1» психолог Евгений Лыков. Он отметил, что ребенка нужно подготовить к ответственности, в том числе к выполнению домашних заданий и посещению уроков.

Должно быть три готовности: когнитивная (знание букв и цифр), эмоционально-волевая (умение управлять своими эмоциями и желаниями) и социальная (умение находиться в окружении), — объяснил Лыков.

При этом он уточнил, что нет четкой и универсальной инструкции, позволяющей ребенку быстрее влиться в учебный процесс. Это все индивидуально, поскольку у каждого человека свой механизм адаптации — повлиять на это никто не в силах.

В Минтруде РФ ранее заявили, что родители, которые хотят посетить школьные линейки в День знаний, могут взять на работе выходной за счет ежегодного оплачиваемого отпуска. Этот вопрос также нужно согласовать с руководством, если 1 сентября не указано в общем графике отпусков.

школьники
родители
учеба
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЛУКОЙЛ производит оригинальные моторные масла HAVAL
В петербургском кафе кассир и ее муж избили посетителей
Звезде «шоу для взрослых» на ТНТ сделали предложение руки и сердца
Организовавшая восхождение Наговицыной фирма попала под прицел МВД Киргизии
«Пока живы»: Борисова дала жесткий отпор критикам ее дочери
Военэксперт назвал вероятного пособника атаки на порт в Ленобласти
«На фронте жарко»: раскрыты особенности иностранных наемников ВСУ
Авиаэксперт назвал неочевидную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
Продажи карт Таро рухнули почти в два раза
РПЦ предложила россиянам помолиться за мессенджер MAX
Захарова словами Высоцкого ответила на запрет передвижения дипломатов РФ
Сырский обозначил нынешнюю задачу ВСУ
ВСУ пытались атаковать АЗС, чтобы убить максимальное число мирных жителей
«Мы с папой сексом занимались»: садист насиловал жену, тещу и падчерицу
Беременную пассажирку выгнали из самолета из-за отсутствия разрешения
Французский актер и режиссер Стефан Буке умер в возрасте 57 лет
Мясников предупредил россиян об опасной моде в хирургии
Юрист объяснил, могут ли привлечь организаторов восхождения Наговицыной
Юные россиянки заставили семилетнего мальчика встать на колени
Баку ждет от Еревана изменений конституции для подписания договора о мире
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.