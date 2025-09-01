День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 17:58

Мишустин успокоил плачущую девочку на Дне знаний в Калужской области

Михаил Мишустин посещает Лопатинскую среднюю общеобразовательную школу в Тарусском районе Калужской области. Справа налево: министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Калужской области Владислав Шапша. Вторая слева: директор школы Светлана Стрельникова Михаил Мишустин посещает Лопатинскую среднюю общеобразовательную школу в Тарусском районе Калужской области. Справа налево: министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Калужской области Владислав Шапша. Вторая слева: директор школы Светлана Стрельникова Фото: Александр Миридонов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Лопатинскую среднюю школу в Калужской области поддержал ученицу младших классов, которая расплакалась, передает ТАСС. Девочка смутилась из-за большого количества гостей, пришедших в учреждение в День знаний.

Малышка, ты чего расстроилась? Как тебя зовут?поинтересовался премьер.

Одноклассники школьницы рассказали, что ее зовут Василиса. Мишустин назвал девочку Василисой Прекрасной и взял ее за руку, чтобы она перестала плакать.

Ранее учительница русского языка Галина Томиссер призналась, что в день визита президента России Владимира Путина на саммит с главой Белого дома Дональдом Трампом ей пришлось дать девять интервью журналистам. Мысль о том, что оба лидера оказались рядом и дышали одним воздухом, переполняла ее настолько, что в какой-то момент она не сдержала слез. В тот день педагог показала репортерам коллекции матрешек и посуды, первую в США книгу, написанную детьми-билингвами на русском языке, и рассказала о семейном ансамбле «Незабудка».

