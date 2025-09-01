Мишустин успокоил плачущую девочку на Дне знаний в Калужской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Лопатинскую среднюю школу в Калужской области поддержал ученицу младших классов, которая расплакалась, передает ТАСС. Девочка смутилась из-за большого количества гостей, пришедших в учреждение в День знаний.

Малышка, ты чего расстроилась? Как тебя зовут? — поинтересовался премьер.

Одноклассники школьницы рассказали, что ее зовут Василиса. Мишустин назвал девочку Василисой Прекрасной и взял ее за руку, чтобы она перестала плакать.

