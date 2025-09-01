День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 13:15

ВСУ атаковали российский город во время торжеств в честь Дня знаний

ВСУ атаковали Луганск с помощью БПЛА во время торжеств в честь Дня знаний

Военнослужащие ВСУ

ВСУ с помощью беспилотника атаковали Луганск во время торжественных мероприятий в честь Дня знаний, сообщило ТАСС правительство региона. Средства ПВО сбили БПЛА над поселком Металлист при подлете к административному центру ЛНР.

Вооруженные формирования Украины попытались ударить по Луганску в то время, когда по всему городу шли торжественные линейки в День знаний, — говорится в сообщении.

Ранее в промзоне Кропоткина Краснодарского края возник пожар на трансформаторной подстанции. Как отметили в оперштабе региона, это произошло из-за падения обломков сбитого беспилотника. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров и был оперативно потушен.

До этого в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 50 украинских БПЛА над российскими регионами и водами Черного и Азовского морей. По данным ведомства, 12 из них уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над Саратовской областью. По три беспилотника ликвидировали над Самарской, Оренбургской областями и Татарстаном, два — над Краснодарским краем.

Россия
ЛНР
Луганск
беспилотники
День знаний
