В промзоне на Кубани начался пожар из-за БПЛА

В промзоне Кропоткина Краснодарского края возник пожар на трансформаторной подстанции, сообщает региональный оперштаб. Как сказано в публикации, это произошло из-за падения обломков сбитого беспилотника.

По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров и был оперативно потушен.

Ранее оперштаб Краснодарского края информировал, что в поселке городского типа Ильский Северского района зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия в двух жилых домах оказались разбиты оконные стекла, а в одном из домов дополнительно поврежден забор.

Тем временем в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 50 украинских БПЛА над российскими регионами и водами Черного и Азовского морей. По данным ведомства, 12 из них уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над Саратовской областью. По три беспилотника ликвидировали над Самарской, Оренбургской областями и Татарстаном, два — над Краснодарским краем.