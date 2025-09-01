День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 07:16

В Минобороны раскрыли, сколько украинских БПЛА было ликвидировано за ночь

Минобороны: силы ПВО за ночь ликвидировали 50 украинских БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Силы ПВО за ночь ликвидировали 50 украинских БПЛА над российскими регионами и водами Черного и Азовского морей, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, 12 из них уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над Саратовской областью. По три беспилотника ликвидировали над Самарской, Оренбургской областями и Татарстаном, два — над Краснодарским краем.

1 сентября с полуночи до 05:00 мск дежурными за средствами ПВО уничтожены и перехвачены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что 16 БПЛА было уничтожено над акваторией Черного моря. Оставшиеся семь ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Ранее Воздушно-космические силы России успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. За три часа дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 25 дронов самолетного типа. Большая часть воздушных целей была нейтрализована над водами Черного моря. Три дрона ликвидированы над Республикой Крым. Один беспилотник российские силы уничтожили в небе над Краснодарским краем.

