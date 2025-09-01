Российские силы сбили 25 беспилотников за три часа МО РФ: силы ПВО сбили 25 дронов над Крымом, Краснодарским краем и Черным морем

Воздушно-космические силы России успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. За три часа дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 25 дронов самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно данным военного ведомства, большая часть воздушных целей была нейтрализована над водами Черного моря. Три дрона ликвидированы над Республикой Крым. Один беспилотник российские силы уничтожили в небе над Краснодарским краем.

Операция по противовоздушной обороне проводилась с 21:00 до 00:00 по московскому времени. Системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность при отражении воздушной атаки. Ни один из беспилотников не достиг своих целей на территории России. Жертв и разрушений также не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 32 украинских БПЛА над Крымом и в акватории Черного моря. В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что семь из них уничтожили в небе над полуостровом.