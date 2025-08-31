День знаний — 2025
Российские средства ПВО сбили 32 дрона над Крымом и Черным морем

ПВО РФ Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 32 украинских БПЛА над Крымом и в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Семь из них уничтожили в небе над полуостровом.

С 18:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки украинские военные атаковали девять муниципалитетов региона при помощи 136 беспилотников. По самому Белгороду пытались ударить два дрона. В результате атак медицинская помощь потребовалась девяти мирным жителям.

Также в Минобороны сообщили, что в ночь на 31 августа средства ПВО ликвидировали 21 БПЛА при попытке атаковать Россию. ВСУ совершили налет на четыре региона: Волгоградскую, Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области. Средства ПВО в Волгоградской области уничтожили 11 беспилотников, а в Ростовской — восемь. В Белгородской и Брянской областях было сбито по одному дрону.

