Более 20 БПЛА пытались атаковать Россию ночью Минобороны сообщило об уничтожении 21 БПЛА за ночь

Средства противовоздушной обороны в ночь на 31 августа ликвидировали 21 БПЛА при попытке атаковать Россию, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. ВСУ совершили налет на четыре региона: Волгоградскую, Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

Средства ПВО в Волгоградской области уничтожили 11 беспилотников, а в Ростовской — восемь. В Белгородской и Брянской областях сбито по одному дрону.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО сбила БПЛА над Чертковским и Миллеровским районами. По предварительной информации, при атаке нет пострадавших и разрушений.

В селе Великие Копани Херсонской области до этого беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором находился депутат совета Алешкинского муниципального округа Алексей Зоголь. После сброса боеприпаса машина загорелась, но мужчина выжил и был госпитализирован.