08 декабря 2025 в 11:07

FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя

Фото: Пресс-служба FONBET
Букмекерская компания FONBET направила в Российский Красный Крест 5 млн рублей в рамках своей благотворительной программы ДоброFON для закупки и организации доставки питьевой воды в Мелитополь и Луганск.

На данные средства были приобретены 360 тыс. литров бутилированной питьевой воды, которая на сегодняшний день крайне необходима жителям этих городов. Российский Красный Крест направил около 20 фур груза в Мелитополь и Луганск ввиду сложившейся там гуманитарной обстановки. В августе этого года компания также осуществляла помощь в формировании гуманитарного груза для отправки на эти территории. Собранный груз состоял в основном из бутилированной питьевой воды.

Помимо этого, FONBET ранее уже осуществлял денежные переводы в Российский Красный Крест на сумму 15 млн рублей с целью помочь эвакуированным жителям Суджи и других населенных пунктов Курской области. Также после террористического акта в «Крокус Сити Холле» в Москве компания FONBET направила на помощь пострадавшим около 30 млн рублей. Кроме того, компания совершила еще одно пожертвование, которое составило 6 млн рублей, на обеспечение безопасности сотрудников Службы милосердия в Белгородской области. А в апреле 2024 года первый букмекер осуществлял помощь в организации гуманитарной помощи для пострадавших от паводка жителей Оренбургской области и отправил 10 млн рублей на покупку медикаментов, кроватей и продуктов питания для лишившихся крова жителей.

Букмекерская компания FONBET сегодня активно продолжает реализовывать различные программы социальной поддержки, а также оказывать разную помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Вся гуманитарная помощь реализуется в рамках благотворительной программы компании под названием ДоброFON.

Ранее два новых спортивных объекта были открыты для жителей на Красноармейской улице в Челябинске и на территории парка у Вечного огня в Магнитогорске. Торжественные мероприятия открытия посетили представители органов власти, паралимпийцы и ветераны специальной военной операции.

