Ягудин открыл инклюзивные спортплощадки в Челябинске и Магнитогорске

Два новых спортивных объекта были открыты для жителей на Красноармейской улице в Челябинске и на территории парка у Вечного огня в Магнитогорске. Торжественные мероприятия открытия посетили представители органов власти, паралимпийцы и ветераны специальной военной операции.

Проектирование и строительство данных инклюзивных спортивных площадок стало возможным благодаря федеральному проекту «Вызов» — инициативе благотворительной программы ДоброFON компании Fonbet. До этого в рамках проекта уже открыли 10 площадок в Москве и Московской области, две — в Рязанской области, две — в Туле. Также до конца 2025 года новые спортивные объекты появятся в Санкт-Петербурге и Курской области.

Челябинская область стала четвертым регионом страны, где реализуется этот проект. У нас большое количество спортсменов, которые готовятся к паралимпийским играм, поэтому такая площадка, конечно, была необходима, — прокомментировал инициативу первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

Главной целью проекта «Вызов» является создание доступной спортивной и социальной среды для инклюзивных групп населения. Его основная идея — предоставить абсолютно равные возможности для занятий спортом всем людям, вне зависимости от их способностей или физических ограничений.

Фото: ДоброFON

Этот проект меняет страну. В городе инклюзивная площадка станет новой точкой притяжения. Совместно со спортивной школой «Преодоление» организуем тренировки для спортсменов, людей с ОВЗ и участников СВО. Немаловажно, что тренажеры созданы нашим производителем из Верхнеуральска, — также высказал свое мнение по поводу осуществленной инициативы директор областного бюджетного учреждения «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области» Александр Казаков.

На новых площадках смогут совершенно бесплатно заниматься как все желающие без ограничений по здоровью, так и спортсмены с ограниченными возможностями. На представленных тренажерах можно выполнять жим от плеч, тягу к поясу, маятниковые приседания и многие другие упражнения. Инструкции по выполнению разных видов упражнений и советы от спортивных тренеров доступны по QR-кодам, расположенным на самих снарядах.

Я знаю, насколько здесь развита спортивная инфраструктура, но пока в регионе мало площадок для тех, у кого есть ограничения по здоровью. Главная идея проекта заключается в том, что спорт должен быть доступен совершенно для каждого, — также поддержал инициативу, реализуемую в регионе, олимпийский чемпион по фигурному катанию, заместитель генерального директора компании FONBET Алексей Ягудин.

При этом уникальность магнитогорской площадки заключается также в том, что все тренажеры, расположенные на ней, создавались на местном магнитогорском предприятии.

Заместитель главы Магнитогорска Наталья Сафонова Фото: ДоброFON

Заместитель главы Магнитогорска Наталья Сафонова подчеркнула важность доступности спорта для всех желающих.

Это новая страница в истории города. Здесь смогут заниматься спортом все, независимо от возраста и состояния здоровья. Мы благодарны за такие инициативы, которые реализуются для жителей, для людей. Тренажеры на новой площадке подойдут не только для людей с ограничениями по здоровью. Ими смогут пользоваться и пожилые горожане, которые активно занимаются спортом, и участники СВО, нуждающиеся в реабилитации, — подчеркнула важность доступности спорта для всех желающих заместитель главы Магнитогорска Наталья Сафонова.

Одно из важнейших направлений всей деятельности благотворительной программы ДоброFON — это поддержка и развитие инклюзивного спорта по всей России. Среди крупнейших партнерств программы — «Фестиваль адаптивного хоккея» и футбольный турнир «Стальная воля», а также постоянное сотрудничество с Паралимпийским комитетом (ПКР) и Федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Каждая подобная инициатива является вкладом в общее дело по развитию спорта в стране в целом и продвижению идеи физического развития населения нашей страны.

