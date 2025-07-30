Мастер-классы от звезд спорта проведут в «Лужниках»

Мастер-классы с автограф-сессиями от звезд спорта пройдут в «Лужниках» в рамках масштабного фестиваля «Москва 2030. Спорт. „Человек будущего“», который пройдет с 1 августа по 14 сентября. В программу мероприятия войдут турниры, чемпионаты, диджей-сеты, тренировки и многое другое.

Фестиваль представит посетителям инновационные разработки в сфере здорового образа жизни и познакомит с успехами российских спортсменов. На главной сцене для горожан выступят популярные исполнители.

На протяжении полутора месяцев гости смогут посетить 19 специализированных тематических площадок. Среди них многофункциональная локация, интерактивная игровая арена будущего, современный фитнес-центр, экстремальный спортивный парк и зона для фиджитал-хоккея. Организатором фестиваля выступил Департамент спорта города Москвы.

В Гостином Дворе в Москве 31 июля откроется интеллектуально-выставочное пространство «Бесконечное развитие с вечными ценностями» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Посетители экспозиции ознакомятся с инновациями социальной сферы столицы через призму вечных ценностей. Выставка будет открыта до 14 сентября.