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28 июля 2025 в 13:38

Выставка «Бесконечное развитие с вечными ценностями» откроется в Москве

Фото: Пресс-служба проекта

В Гостином Дворе в Москве 31 июля откроется интеллектуально-выставочное пространство «Бесконечное развитие с вечными ценностями» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Посетители экспозиции ознакомятся с инновациями социальной сферы столицы через призму вечных ценностей. Выставка будет открыта до 14 сентября.

В центре пространства расположен символ бесконечности, олицетворяющий непрерывное развитие человека, а четыре ценности — любовь, здоровье, знания и технологии — подчеркивают важность синергии между ними. В локациях гостей ждут лекции ведущих экспертов, арт-инсталляции, интерактивные зоны, а также мастер-классы для детей и взрослых, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В пространстве «Любовь» можно будет узнать, что такое счастье, и проверить свой эмоциональный интеллект. В зоне «Здоровье» посетителям расскажут о связи физического и психологического состояний. В пространстве «Знания» гости форума узнают, какие профессии появятся в будущем. А в зоне «Технологии» посетители смогут увидеть трехмерное представление о цифровой экосистеме и сделать фотографию с «цифровым» человеком.

Забайкальский край представит с 3 по 9 сентября свой павильон на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума. Экспозицию в том числе посвятят экономическому потенциалу, культурному богатству, истории и природе региона.

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