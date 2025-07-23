Забайкальский край представит свою экспозицию в рамках ВЭФ-2025

Забайкальский край представит свою экспозицию в рамках ВЭФ-2025

Забайкальский край представит с 3 по 9 сентября свой павильон на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума. Экспозицию в том числе посвятят экономическому потенциалу, культурному богатству, истории и природе региона.

Наш павильон будет сочетать передовые технологии, культурное наследие, богатую историю и природу Забайкалья. Традиционно мы представим работы наших земляков, имена которых известны всему миру. Уверен, что павильон Забайкалья станет для всех посетителей источником вдохновения и новых идей, — отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Дизайн павильона будет отражать связь природного и культурного наследия региона. Посетителям представят интерактивные зоны, медиафасады, арт-объекты и многое другое.

На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 3 сентября откроется мультимедийная выставка «Улица Дальнего Востока» в ходе X Восточного экономического форума. В рамках нее гостям представят павильон «Развиваем Дальний», посвященный возможностям макрорегиона.