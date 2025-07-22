В Туле открыли инклюзивные спортивные площадки

В Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова и на территории Рогожинского парка культуры и отдыха им. Тульского рабочего полка появились новые спортивные объекты. Еще несколько площадок будет доступно до конца года. На торжественном открытии присутствовали представители органов власти и паралимпийцы.

Губернатор Тульской области уделяет большое внимание развитию спорта и физкультуры в регионе и отдельно — людям с ограниченными возможностями здоровья. В этом году благодаря благотворительной программе ДоброFON у нас появится шесть инклюзивных площадок для занятий спортом, — отметил первый замгубернатора Тульской области — председатель правительства региона Михаил Пантелеев.

Появление площадок стало возможным благодаря федеральному проекту «Вызов» — инициативе благотворительной программы ДоброFON компании Fonbet. В рамках проекта уже открыли десять площадок в Москве и МО и еще две — в Рязанской области. В 2025 году спортивные площадки также откроются в Петербурге, Магнитогорске, Челябинской и Курской областях.

ДоброFON на протяжении многих лет поддерживает паралимпийцев: начиная от мастер-классов для детей и заканчивая проведением всероссийских и межрегиональных соревнований, мероприятий для ветеранов СВО с травмами или инвалидностью. И это происходит не единично, не раз в год, а на постоянной основе, — прокомментировал паралимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, президент Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Иван Потехин.

На площадках смогут бесплатно заниматься как граждане без ограничений по здоровью, так и спортсмены с ограниченными возможностями.

Проект «Вызов» становится сильнее. В 2024 году открыли десять площадок в Москве. В феврале этого года с открытием площадок в Рязани проект вышел на федеральный уровень, а сегодня мы открываем спортивные объекты в Туле. Наша цель — сделать спорт доступным для каждого, — поделился олимпийский чемпион по фигурному катанию, замгендиректора FONBET, курирующий проект «Вызов», Алексей Ягудин.

Одно из приоритетных направлений деятельности ДоброFON — поддержка инклюзивного спорта в РФ. Среди крупнейших партнерств — «Фестиваль адаптивного хоккея», футбольный турнир «Стальная воля», Паралимпийский комитет и Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соцпроект «Вызов» направлен на создание доступной среды для инклюзивных групп. Его цель — предоставить равные возможности для занятий спортом всем желающим вне зависимости от их способностей.

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